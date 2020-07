Addio a Paolo Aquaro, la passione per il giornalismo fino all'ultimo giorno. Nel 2019 la morte del figlio Angelo (Di giovedì 9 luglio 2020) Avrebbe compiuto 83 anni a luglio. Dal Corriere del giorno al Quotidiano di Taranto, una lunga carriera nel giornalismo: fu anche presidente dell'Ordine. Il figlio Angelo è l'indimenticato vicedirettore di Repubblica scomparso l'11 aprile del 2019 Leggi su repubblica

StraNotizie : Addio a Paolo Aquaro, la passione per il giornalismo fino all'ultimo giorno. Nel 2019 la morte del figlio Angelo - rep_bari : Addio a Paolo Aquaro, la passione per il giornalismo fino all'ultimo giorno. Nel 2019 la morte del figlio Angelo [d… - c_I9_ : @paolo_moras @tuttosport Mi hai rotto i coglioni . Sei venuto a commentare il mio tw su Trezeguet e te la sei presa… - AgoraBlog2 : ??????????????????????` ?????????? ?????????? ??` ???????????? ?? ?????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????????????????? ???? #??????????????????????????. ???? ?????????????????? ????????'??????. ????… - GiornalistiItal : Addio Paolo Aquaro, giornalista con ironia - -

