Ad Agosto Vueling raddoppia la sua offerta da Roma Fiumicino (Di giovedì 9 luglio 2020) Dal 1° Agosto la compagnia incrementa le connessioni dallo scalo Romano verso alcune delle destinazioni da non perdere per l’estate 2020. Sempre garantiti i massimi standard di sicurezza e igiene, per viaggi in totale serenità. Per il prossimo mese di Agosto Vueling incrementa la propria offerta da Roma Fiumicino, uno dei principali hub della compagnia sia a livello italiano che internazionale, raddoppiando la propria offerta a partire dal 1° Agosto. Rispetto al mese di luglio saranno infatti messi a disposizione 20 collegamenti diretti verso località greche come Rodi, Kerkyra, Irakleion, Mykonos,Tyra, Zante e Santorini, o spagnole come ... Leggi su romadailynews

Il vettore raddoppia la propria offerta, in particolare su Fiumicino. Novità assolute le rotte da Torino, Alghero, Cagliari e Olbia verso Barcellona Più destinazioni, più frequenze e 16 nuove rotte. E ...

Vueling, la compagnia aerea parte del gruppo IAG, presenta un importante incremento della propria offerta di voli per il mese di agosto. Da oggi è infatti possibile acquistare biglietti per viaggiare ...

