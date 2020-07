Acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti della Solvay di Porto Marghera: intervengono in vigili del fuoco (Di giovedì 9 luglio 2020) Una fuoriuscita di Acido fluoridrico in “quantità bassa e trascurabile” si è verificata “dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera“. A renderlo noto, con un comunicato sul proprio sito, il Comune di Venezia. L’evento è accaduto alle 04.30 di oggi, giovedì 9 luglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno escluso immediati pericoli per la popolazione. Al momento sono in corso le ultime operazioni per la chiusura della fuoriuscita e si conferma che non c’è alcun pericolo. L'articolo Acido fluoridrico fuoriesce dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti della Solvay di Porto Marghera: intervengono in vigili del fuoco -… - LucianaCiolfi : @Emergenza24 Acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti della Solvay di Porto Marghera: intervengono in vigili del… - sirmacs : RT @dukana2: Disastro ambientale a #PortoMarghera ?Acido Fluoridrico fuoriesce dagli impianti della #Solvay Fluor #Italia e invade terra e… - Noovyis : (Acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti della Solvay di Porto Marghera: intervengono in vigili del fuoco) - - SHIN_Fafnhir : @fattoquotidiano Acido fluoridrico!? E come lo blocchi! Ha una lista di attenzioni che se lo guardi storto devi con… -

Ultime Notizie dalla rete : Acido fluoridrico Venezia, incidente a Porto Marghera: acido fluoridrico fuoriesce dagli impianti Solvay Fluor Italia Il Messaggero Venezia: fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia – VIDEO

Si è verificata nella mattinata di oggi una fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Intorno alle 4:30 di oggi 9 luglio 2020 dagli impianti della ...

Porto Marghera, fuoriuscita acido fluoridrico della Solvay Fluor Italia Spa

Era l’alba quando la polizia locale ha comunicato ai veneziani una fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Alle ore 4:30 di oggi, giovedì 9 ...

Si è verificata nella mattinata di oggi una fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Intorno alle 4:30 di oggi 9 luglio 2020 dagli impianti della ...Era l’alba quando la polizia locale ha comunicato ai veneziani una fuoriuscita di acido fluoridrico dagli impianti della Solvay Fluor Italia Spa di Porto Marghera Alle ore 4:30 di oggi, giovedì 9 ...