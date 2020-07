Accusa, uccise 21 anni fa nel foggiano un bracciante 22enne che si ribellava al caporalato: estradato latitante dall’Albania Omicidio volontario e lesioni personali aggravate, le contestazioni per l'accaduto nel 1999 (Di giovedì 9 luglio 2020) Tweet della polizia di Stato: Grazie a collaborazione tra Scip e Polizia albanese estradato latitante Accusato di Omicidio volontario e lesioni personali aggravate. Nel 1999 aveva ucciso, nelle campagne di Foggia in concorso con altri, un bracciante 22enne che si era ribellato al caporalato. L'articolo Accusa, uccise 21 anni fa nel foggiano un bracciante 22enne che si ribellava al caporalato: estradato latitante dall’Albania <span class="subtitle">Omicidio volontario e ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : Accusa, uccise 21 anni fa nel foggiano (#Foggia) un bracciante 22enne che si ribellava al caporalato: estradato lat… - ilSicilia : #Cronaca #AnnaMariaScavo Uccise l’ex moglie a Carini: 42enne a processo con l’accusa di omicidio premeditato… - PalermoToday : Uccise l'ex moglie a Carini, 42enne a processo con l'accusa di omicidio premeditato - GiornaleVicenza : #BolzanoVicentino Il giudice ha assolto la donna dall'accusa di omicidio volontario -

Ultime Notizie dalla rete : Accusa uccise Uccise l'ex moglie a Carini, 42enne a processo con l'accusa di omicidio premeditato PalermoToday Uccise giovane bracciante, estradato dopo 20 anni latitante albanese

E’ rientrato stamattina in Italia, scortato da personale dello Scip - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il 47enne albanese Luan V ...

Nascose la verità sull’omicidio, condannato

"Ma io non l’ho ucciso – si è sempre difeso Monti –, nemmeno lo conoscevo ... Nella tragica vicenda finì anche Massimo Sassatelli con l’accusa di favoreggiamento nell’omicidio: "L’unica mia colpa – ...

E’ rientrato stamattina in Italia, scortato da personale dello Scip - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il 47enne albanese Luan V ..."Ma io non l’ho ucciso – si è sempre difeso Monti –, nemmeno lo conoscevo ... Nella tragica vicenda finì anche Massimo Sassatelli con l’accusa di favoreggiamento nell’omicidio: "L’unica mia colpa – ...