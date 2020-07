Accusa, uccise 21 anni fa nel foggiano un bracciante 22enne che si ribellava al caporalato: estradato latitante dall’Albania Omicidio volontario e lesioni personali aggravate, le contestazioni per l'accaduto nel 1999 (Di giovedì 9 luglio 2020) Tweet della polizia di Stato: Grazie a collaborazione tra Scip e Polizia albanese estradato latitante Accusato di Omicidio volontario e lesioni personali aggravate. Nel 1999 aveva ucciso, nelle campagne di Foggia in concorso con altri, un bracciante 22enne che si era ribellato al caporalato. L'articolo Accusa, uccise 21 anni fa nel foggiano un bracciante 22enne che si ribellava al caporalato: estradato latitante dall’Albania <span class="subtitle">Omicidio volontario e ... Leggi su noinotizie

TERNI Il quadro lo dipinge il procuratore di Terni Alberto Liguori, dopo l'indagine lampo che ha portato all'arresto nel giro di poche ore del pusher che ha venduto il metadone ai due adolescenti tern ...

Violentò la figlia e nacque una bambina, disposto un nuovo test del dna

LECCE - Uccise la sua innocenza dall’età di sette anni. Lui, il padre, che più di chiunque altro avrebbe dovuto amarla e prendersene cura, l’avrebbe violentata fino alla maggiore età, rendendola persi ...

