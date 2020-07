ABC sviluppa un reboot di Blue Jeans. Sky costruirà uno studio di produzione a Londra – Notizie serie tv 9 luglio (Di giovedì 9 luglio 2020) Notizie serie tv 9 luglio: ABC sviluppa una rivisitazione della comedy Blue Jeans, con una famiglia afroamericana protagonista. Sky costruirà uno studio di produzione a Londra. Tra le Notizie seriali di oggi spicca l’ordine dell’ennesimo reboot di una comedy cult direttamente dagli anni ottanta. ABC sta sviluppando una nuova versione di The Wonder Years (Blue Jeans in Italia), prodotta da Saladin K. Patterson (Dave) e Lee Daniels (co-creatore di Empire), insieme a Fred Savage, già protagonista della serie originale. Blue Jeans sarà una comedy famigliare, scritta da ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : ABC sviluppa Capienza della classe e distanziamento: il calcolo 'fai da te' aggiornato. La formula di Tuttoscuola Tuttoscuola Abc Matec, decolla il campionato Sfida interna contro il Chianti

L’Abc Matec è pronto alla ripartenza. Oggi sul diamante di Marina di Massa la squadra massese inizia il campionato regionale Under 15 di baseball contro il Baseball Chianti. I giovani rappresentano da ...

Addio al reboot di Revenge? Si arena il progetto di una nuova storia di vendetta

Il reboot di Revenge in sviluppo presso ABC, con il creatore Mike Kelley e un protagonista della serie originale, sarebbe stato archiviato dalla rete L’unico e solo Revenge potrebbe restare quello ori ...

