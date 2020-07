“Abbiamo raccolto i valori della sinistra di Berlinguer”. Salvini su La7 parla della nuova sede della Lega in via delle Botteghe Oscure (Di giovedì 9 luglio 2020) “I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, e cioè il lavoro nelle fabbriche, quello degli operai, degli insegnanti, degli agricoltori, degli artigiani, adesso sono stati raccolti dalla Lega. Quindi, se il Pd chiude Botteghe Oscure e la Lega apre, io sono contento. E’ un bel segnale”. Così, a “L’aria che tira estate” (La7), il leader della Lega, Matteo Salvini, annuncia l’apertura della nuova sede del Carroccio a Roma, proprio di fronte alla storica sede del Pci, in via delle Botteghe ... Leggi su ilfattoquotidiano

