A14, drammatico incidente a Foggia: camion in fiamme, muore l’autista (Di giovedì 9 luglio 2020) Terribile incidente sull’autostrada A14 in direzione Cerignola (provincia di Foggia): l’autista di un camion è morto intrappolato tra le fiamme Un drammatico incidente è avvenuto ieri, in tarda mattinata, sull’autostrada A14. Un camion, che si trovava nel tratto stradale tra Foggia e Cerignola Est, si è ribaltato improvvisamente e ha preso fuoco in pochi secondi. Le … L'articolo A14, drammatico incidente a Foggia: camion in fiamme, muore l’autista proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

princigallomich : CERIGNOLA – DRAMMATICO INCIDENTE IN A14, MUORE IL CONDUCENTE DI UN CAMION IN FIAMME - princigallomich : CERIGNOLA – DRAMMATICO INCIDENTE IN A14, MUORE IL CONDUCENTE DI UN CAMION IN FIAMME -

Ultime Notizie dalla rete : A14 drammatico Drammatico incidente in A14, a fuoco tir: conducente muore avvolto tra le fiamme Teleclubitalia.it Tragedia a Cerignola, tir in fiamme sull’A14: muore camionista di Gioia

Un autotrasportatore originario di Gioia del Colle ha perso la vita in un incidente drammatico avvenuto ieri sull’A14, al km 571 e all’altezza di Cerignola La vittima era alla guida di un ...

Puglia, drammatico incidente su A14, tir prende fiamme, muore conducente intrappolato tra le fiamme, traffico bloccato

Nella tarda mattinata di oggi è avvenuto un drammatico incidente sull’A14. All’altezza dell’uscita di Cerignola in direzione sud un autoarticolato che trasportava liquido infiammabile ha preso all’imp ...

Un autotrasportatore originario di Gioia del Colle ha perso la vita in un incidente drammatico avvenuto ieri sull’A14, al km 571 e all’altezza di Cerignola La vittima era alla guida di un ...Nella tarda mattinata di oggi è avvenuto un drammatico incidente sull’A14. All’altezza dell’uscita di Cerignola in direzione sud un autoarticolato che trasportava liquido infiammabile ha preso all’imp ...