A Ventimiglia per i migranti le frontiere sono ancora chiuse (Di giovedì 9 luglio 2020) Sul lungomare della riviera il turismo stenta a ripartire. Ma con la riapertura dei confini, dopo il lockdown, sono ripresi i viaggi dei migranti per raggiungere la Francia. Leggi Leggi su internazionale

LegaSalvini : #MORELLI: A Ventimiglia, per questione di decoro, il comune fa installare i bagni pubblici ad uso degli immigrati f… - CCISS_Ministero : A10 Genova-Ventimiglia traffico fermo per 2 km causa incidente tra A10 Svincolo Albenga (Km 81,2) e Svincolo Borg… - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce fine code per 1 km causa lavori tra Svincolo Masone (Km 15,5) e A26 Allacciamento A10… - TrafficoA : Masone-Voltri - Coda A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce Coda di 1 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavo... - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce code per 1 km causa lavori tra Svincolo Masone (Km 15,5) e A26 Allacciamento A10 Genov… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia per "L'importanza della comunicazione al femminile", convegno di Azzurro Donna Liguria a Ventimiglia Riviera24 A Ventimiglia per i migranti le frontiere sono ancora chiuse

Nonostante il bel tempo e l’inizio della stagione estiva, a Ventimiglia il turismo transfrontaliero non dà ancora segnali della tanto attesa ripresa. “Normalmente a quest’ora è impossibile trovare ...

"Siamo il Paese dell'incontrario, come dimostra anche il dibattito sull'utilizzo del Mes"

CUNEO CRONACA - La Liguria è stata presa d’assalto da un’orda di vacanzieri reduci da mesi di reclusione domestica causa virus. Negli anni scorsi tali esodi erano frequenti. Ne ricordo uno, avente car ...

Nonostante il bel tempo e l’inizio della stagione estiva, a Ventimiglia il turismo transfrontaliero non dà ancora segnali della tanto attesa ripresa. “Normalmente a quest’ora è impossibile trovare ...CUNEO CRONACA - La Liguria è stata presa d’assalto da un’orda di vacanzieri reduci da mesi di reclusione domestica causa virus. Negli anni scorsi tali esodi erano frequenti. Ne ricordo uno, avente car ...