9 luglio 2006, l’Italia batte la Francia e vince il Mondiale (Di giovedì 9 luglio 2020) La finale della Coppa del Mondo del 9 luglio 2006 è Italia-Francia. Dopo l’Europeo del 2000, gli azzurri si rifanno contro i cugini: apre Zidane, pareggia Materazzi. Poi Zizou si fa espellere e ai rigori… Il Mondiale del 2006 si gioca in Germania, Paese che riorganizza la fase finale dopo l’edizione del 1974. I campioni in carica del Brasile hanno i favori del pronostico, forti di un attacco stellare (Ronaldo, Ronaldinho e Kakà). I padroni di casa puntano sul fattore campo mentre Francia e Italia arrivano a fari spenti: gli azzurri, in particolare, vivono momenti difficili dato che poche settimane prima è scoppiato Calciopoli. Verso la finale Tutto sommato, la Nazionale di Lippi parte bene, vincendo il proprio girone con ... Leggi su newsmondo

