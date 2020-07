9 luglio 2006, il sogno che diventa realtà per l’Italia di Marcello Lippi (Di giovedì 9 luglio 2020) Il 9 luglio 2006, l’Italia di Marcello Lippi batte ai calci di rigore la Francia e diventa Campione del Mondo per la quarta volta nella storia. Un sogno che sembrava impossibile Per l’Italia – sportiva e non – il 9 luglio 2006 non può essere mai una data qualsiasi ma è la data. È il giorno in cui, all’Olympiastadion di Berlino viene sconfitta la Francia ai calci di rigore e la squadra allenata da Lippi diventa Campione del Mondo per la quarta volta nella storia. Un Mondiale vinto contro ogni pronostico, soprattutto per l’aria che si respirava nel clan azzurro per via di Calciopoli, il grande scandalo che segnò la retrocessione della Juventus in Serie B. Da ... Leggi su zon

Eurosport_IT : Quattordici, lunghissimi, anni dal giorno in cui Cannavaro sollevava per la quarta volta la Coppa del Mondo ?????? Do… - Antonio_Tajani : Sono già passati 14 anni da quel 9 luglio 2006. Quella sera eravamo tutti davanti alla tv a gioire vedendo i nostri… - Eurosport_IT : ANDIAMO A BERLINO!!! ??????? 4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2: 14 anni fa, una delle serate più indimenticabili dell… - FedeShekinosa86 : RT @rtl1025: ???? Il 9 luglio 2006 l'#Italia vinceva il Mondiale di calcio ???? Vi ricordate dove eravate quando capitan Fabio Cannavaro solle… - Lucassaveme : RT @nooam__: 9 LUGLIO 2006... 14 ANNI FA E IL CIELO È SEMPRE AZZURO SOPRA BERLINO ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : luglio 2006 9 Luglio 2006, una notte indimenticabile: l’Italia è Campione del Mondo (VIDEO) L'Arena del Calcio Un racconto di Vincenzo Pirrotta a I Cantieri dell’Immaginario: ecco quando

per il nuovo allestimento del Teatro Stabile d’Abruzzo “La figlia di Iorio”, un racconto di Vincenzo Pirrotta con le musiche di Antonio Vasta suonate dal vivo dall’autore che andrà in scena venerdì 10 ...

L’almanacco del Giunco: il 9 luglio l’Italia vince i Mondiali. E non solo

GROSSETO – Giovedì 9 luglio, santa Veronica Giuliani francescana, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi: 455 – Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore de ...

per il nuovo allestimento del Teatro Stabile d’Abruzzo “La figlia di Iorio”, un racconto di Vincenzo Pirrotta con le musiche di Antonio Vasta suonate dal vivo dall’autore che andrà in scena venerdì 10 ...GROSSETO – Giovedì 9 luglio, santa Veronica Giuliani francescana, il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.56. Accadeva oggi: 455 – Il comandante militare romano Avito viene proclamato imperatore de ...