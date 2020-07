9 luglio 2006, il cielo è Azzurro sopra Berlino: l'Italia è Campione del Mondo per la quarta volta nella sua storia (Di giovedì 9 luglio 2020) Oggi, 9 luglio 2020, è una giornata davvero speciale per la Nazionale e per tutti gli Italiani. Oggi infatti è il 14esimo anniversario dello storico trionfo degli Azzurri ai Mondiali 2006 che vide i ragazzi di Lippi salire sul tetto del Mondo per la quarta volta nella loro storia battendo ai rigori la Francia nella finale di Berlino. Riviviamo i momenti salienti di quella magica notte. I tempi regolamentari Il match dell'Olympiastadion fu molto intenso, combattuto e ricchissimo di episodi. La... Leggi su 90min

Eurosport_IT : Quattordici, lunghissimi, anni dal giorno in cui Cannavaro sollevava per la quarta volta la Coppa del Mondo ?????? Do… - Eurosport_IT : ANDIAMO A BERLINO!!! ??????? 4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2: 14 anni fa, una delle serate più indimenticabili dell… - DebiosCooper : RT @gippu1: Ok, non è cifra tonda, quindi il thread delle grandi occasioni è rinviato al 2026: ma eccovi comunque 9 fatti poco noti su #Ita… - chiricanna : RT @CicRosina: Accadde oggi. Il 9 luglio 2006 la nazionale italiana di calcio diventava campione del mondo nello stesso momento in cui un a… - OdontoNapoli : RT @gippu1: Ok, non è cifra tonda, quindi il thread delle grandi occasioni è rinviato al 2026: ma eccovi comunque 9 fatti poco noti su #Ita… -