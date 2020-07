2001: Odissea nello spazio, la tuta spaziale del film venduta all'asta (Di giovedì 9 luglio 2020) L'iconica tuta spaziale che appare nel film 2001: Odissea nello spazio verrà venduta all'asta dal 17 luglio a Beverly Hills. La tuta spaziale di 2001 Odissea nello spazio sarà messa in vendita all'asta dal 17 al 18 luglio tramite Julien's Auctions a Beverly Hills, in California, a un prezzo stimato tra i 200.000 e i 300.000 dollari. I collezionatori potranno cercare di aggiudicarsi l'importante cimelio in occasione dell'evento Hollywood Legends & Explorers e fare la propria offerta di persona e online. La tuta spaziale è quasi completa ed è stata ... Leggi su movieplayer

alexcooper81 : RT @cinemaniaco_fb: ?????????????? 2001: Odissea nello spazio, la tuta spaziale del film venduta all'asta - cinemaniaco_fb : ?????????????? 2001: Odissea nello spazio, la tuta spaziale del film venduta all'asta - CentiTiberio : @beppe_grillo “Lo scopo del futuro è la disoccupazione totale, cosi da poter giocare. Per questo dobbiamo distrugge… - FraWelcome : Vale la pena superare la parte degli animali in 2001: Odissea nello Spazio? - chr0llo_ : @omgdrewshug '2001:odissea nello spazio' di kubrick !! non è il film più leggero a disposizione ma è un'esperienza visiva imperdibile -

Ultime Notizie dalla rete : 2001 Odissea La tuta spaziale di 2001 Odissea nello Spazio è all'asta Periodico Daily - Notizie 2001: Odissea nello spazio, la tuta spaziale del film venduta all'asta

L'iconica tuta spaziale che appare nel film 2001: Odissea nello spazio verrà venduta all'asta dal 17 luglio a Beverly Hills. La tuta spaziale di 2001 Odissea nello spazio sarà messa in vendita all'ast ...

DL Semplificazioni: potrebbe terminare l’odissea della Pedemontana

Sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel per la Pedemontana Veneta. Durante la presentazione del DL semplificazioni, oggi in diretta facebook, il premier Antonio Conte ha annunciato c’era bisogn ...

L'iconica tuta spaziale che appare nel film 2001: Odissea nello spazio verrà venduta all'asta dal 17 luglio a Beverly Hills. La tuta spaziale di 2001 Odissea nello spazio sarà messa in vendita all'ast ...Sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel per la Pedemontana Veneta. Durante la presentazione del DL semplificazioni, oggi in diretta facebook, il premier Antonio Conte ha annunciato c’era bisogn ...