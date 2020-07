1990 è il nuovo album di Achille Lauro dedicato alla musica dance (Di giovedì 9 luglio 2020) Il nuovo album di Achille Lauro è 1990. A pochi giorni dall'annuncio della ripresa dei lavori su 2 album, l'artista di Me Ne Frego è ora pronto a tornare in pista - letteralmente - per il prossimo progetto tutto dedicato alla dance. Il disco uscirà il 24 luglio ed è già in pre-save su tutte le piattaforme. Ad aprire le danze è stato il singolo Bam Bam Twist, che è in radio da qualche giorno. Del nuovo progetto dedicato alla dance si era parlato nei mesi scorsi, ma sembrava che i lavori si fossero fermato in favore di altri rilasci. A sorpresa, Achille Lauro ha invece deciso di ... Leggi su optimagazine

