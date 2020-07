“16 anni e inc***ta con il mondo”. Mai vista così Federica Pellegrini: foto (Di giovedì 9 luglio 2020) Non è la prima volta che Federica Pellegrini mostra ai suoi tanti fan di Instagram vecchie foto ricordo. La campionessa di nuoto d’altronde non perde mai occasione di poter comunicare e interagire con loro. Con più di 1 milione di follower, Super Fede è tra i tanti personaggi famosi a condividere praticamente tutto su Instagram. Per esempio durante la quarantena la nuotatrice e ormai anche volto della tv dopo l’esperienza come giudice a Italia’s got talent ha tenuto compagnia a tutti i suoi numerosi follower rendendosi promotrice anche di iniziative di solidarietà, come quella di mettere all’asta i suoi cimeli per contribuire agli aiuti per le strutture sanitarie impegnate nell’emergenza sanitaria. Ed è riuscita a raccogliere 66.100 euro in 2 ore per l’ospedale di ... Leggi su caffeinamagazine

