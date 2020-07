Zendaya e John Washington hanno girato il film Malcolm & Marie durante la pandemia (Di giovedì 9 luglio 2020) durante la pandemia le star Zendaya e John Washington hanno girato un nuovo film intitolato Malcolm & Marie, di cui sono stati diffusi i primi dettagli. Zendaya e John David Washington hanno girato un nuovo film intitolato Malcolm & Marie durante la pandemia e alla regia c'è Sam Levinson, già creatore della serie Euphoria. Il progetto, rimasto fino a questo momento segreto, è stato realizzato rispettando tutte le possibili precauzioni e con l'approvazione dei vari sindacati del settore ... Leggi su movieplayer

Durante la pandemia le star Zendaya e John Washington hanno girato un nuovo film intitolato Malcolm & Marie, di cui sono stati diffusi i primi dettagli. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN — 09/07/2020 Zendaya