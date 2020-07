WWE 2K Battlegrounds – Roster da oltre 70 atleti e tante modalità: le novità del nuovo videogioco di wrestling (Di mercoledì 8 luglio 2020) 2K annuncia oggi che WWE® 2K Battlegrounds sarà disponibile a partire dal 18 Settembre 2020 per: PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC e Nintendo Switch™. Con un Roster di oltre 70 WWE Superstar al lancio e molte altre che verranno rilasciate in seguito, WWE 2K Battlegrounds è ora disponibile per il preordine in formato digitale e presso i rivenditori autorizzati. Sviluppato da Saber Interactive, WWE 2K Battlegrounds offre un nuovo eccitante approccio al mondo della WWE, sia per i più appassionati fan che per i giocatori più casual, con diverse modalità di gioco: Esibizione: incontri giocabili online o in locale, fino ad un massimo di 4 giocatori; Campagna: partecipa alle avventure di 7 aspiranti performer WWE, ... Leggi su sportfair

