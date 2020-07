WRC 9 – ecco gli esclusivi bonus pre-order (Di mercoledì 8 luglio 2020) NACON e KT Racing sono liete di svelare i bonus pre-order e i contenuti della Digital Deluxe edition di WRC 9, il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship. Il gioco arriverà il 3 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store, e in seguito anche per PlayStation 5, Xbox One Series X e Nintendo Switch. WRC 9: Digital Deluxe edition – un pieno di contenuti ufficiali La Digital Deluxe edition di WRC 9 include tutto quello che i fan possono sognare per un’esperienza WRC totale. Dotata naturalmente del gioco base, per i giocatori che non riusciranno ad aspettare oltre, quest’edizione garantisce un accesso anticipato di 48 ore prima della release ufficiale, quindi a partire dal 1° settembre. L’esclusiva Digital Deluxe include inoltre 3 mesi ... Leggi su gamerbrain

ACI Sport ha lavorato alacremente per stilare l'elenco di date che andranno a comporre la stagione corrente dei campionati tricolore rally, che finalmente partiranno in estate. Valutata l'evoluzione d ...

Nacon Connect: ecco la lista completa dei giochi presentati

Infine, video di gameplay per WRC 9 e Tennis World Tour 2 hanno fatto la loro apparizione, e una versione per next gen di Warhammer: Chaosbane è stata annunciata. Non limitandosi alle novità ...

