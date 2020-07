William e Harry in tribunale: l’eredità di Lady Diana… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sembravano essere inseparabili William e Harry, e invece i figli di Lady Diana si sono trascinati in tribunale per colpa dell’eredità della madre. Da più di un anno, infatti, si parla di una frattura tra i due fratelli che da tempo non si parlerebbero più. Che sia colpa delle mogli, o di punti di vista differenti su questioni importanti, questo non è certo, ma di sicuro la loro alleanza è arrivata al capolinea. Ecco tutti i dettagli della spinosa battaglia legale intrapresa dai figli di Carlo. William e Harry: le loro strade si dividono in modo definitivo… Già da oltre un anno fa parlare nel mondo la lite, o presunta tale, tra il principe William e Harry. Se fino a qualche anno fa i due figli ... Leggi su velvetgossip

