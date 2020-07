Whirpool, inviata lettera a Conte: proclamato sciopero nazionale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Chiusura Whirpool Napoli, i sindacati proclamano 8 ore di sciopero nazionale per il prossimo 17 luglio. Previste manifestazioni e iniziative in tutta la penisola. inviata lettera a Conte: “Delusi dalle posizioni assunte dal Ministero dello Sviluppo economico”. Questo il risultato partorito dal coordinamento nazionale Whirlpool di Fim, Fiom, Uilm in risposta alle posizioni assunte dall’azienda statunitense e dal Ministero dello Sviluppo economico. I sindacati, in una nota congiunta, chiedono così, oltre al ritiro della decisione sulla chiusura dello stabilimento di Napoli Est, dei chiarimenti sull’accordo del 2018, di chiarire il piano industriale per tutti gli stabilimenti del gruppo e di fugare i timori per il futuro di Carinaro. Inoltre hanno inviato tramite una lettera al Governo, indirizzata al premier Conte, ... Leggi su anteprima24

