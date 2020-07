Wedding, senza matrimoni crack da 15 mld: oltre 1 milione di lavoratori a rischio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un crack da 15 miliardi di euro per i promessi sposi in Italia con la cancellazione e il rinvio delle nozze a causa dell’emergenza coronavirus nel 2020. E’ quanto stima la Coldiretti sulle conseguenze della pandemia sul mondo del Wedding con circa 80mila matrimoni sospesi nel solo primo semestre 2020. “La crisi generata dal Covid 19 – ha sottolineato la Coldiretti – ha stravolto i programmi di promessi sposi e famiglie e azzoppato i bilanci delle aziende: dal catering alla fotografia, dai trasporti al florovivaismo, dai viaggi all’abbigliamento, dal trucco alle acconciature, dall’immobiliare fino alla vigilanza privata. Prima il lockdown e poi l’incertezza sulla diffusione della pandemia hanno costretto le coppie pronte a convolare a nozze a contrattare rimborsi o voucher per riorganizzare ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Wedding, senza #matrimoni #crack da 15 mld: oltre 1 #milione di #lavoratori a #rischio - Affaritaliani : Coldiretti, senza matrimoni per il mondo del wedding crack da 15 miliardi - MarinaFinzi : Eleganza senza tempo per lo scialle turchese da indossare al #matrimonioallitaliana @marinafinzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Wedding senza Wedding, senza matrimoni crack da 15 mld: oltre 1 milione di lavoratori a rischio Il Denaro Wedding, senza matrimoni crack da 15 mld: oltre 1 milione di lavoratori a rischio

Un crack da 15 miliardi di euro per i promessi sposi in Italia con la cancellazione e il rinvio delle nozze a causa ...

Coldiretti, senza matrimoni per il mondo del wedding crack da 15 miliardi

La crisi generata dalla pandemia ha stravolto i programmi dei promessi sposi e azzoppato i bilanci delle aziende. In crisi addobbi floreali e agriturismi Un crack da 15 miliardi di euro per i promessi ...

Un crack da 15 miliardi di euro per i promessi sposi in Italia con la cancellazione e il rinvio delle nozze a causa ...La crisi generata dalla pandemia ha stravolto i programmi dei promessi sposi e azzoppato i bilanci delle aziende. In crisi addobbi floreali e agriturismi Un crack da 15 miliardi di euro per i promessi ...