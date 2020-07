Watford, il ritorno di Deulofeu dopo la rottura del crociato: “Felicità indescrivibile” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ex attaccante del Milan, Gerard Deulofeu, attualmente in forza al Watford, è finalmente tornato in campo dopo un lungo periodo di stop, causato dalla rottura del crociato avvenuta lo scorso 29 febbraio nel match contro il Liverpool. Lo spagnolo, complice anche i due mesi di lockdown imposti dalle autorità britanniche per contenere la pandemia di Covid-19, ha avuto il giusto tempo a disposizione per poter recuperare completamente e quest’oggi è tornato ad allenarsi con i propri compagni, esprimendo tutta la propria felicità su Twitter: “Non riesco a descrivere la mia felicità”. Can’t describe this happiness..💪😀 #backontrack pic.twitter.com/zYyAD7INoO — Gerard Deulofeu ... Leggi su sportface

Watford e Norwich City non tradiscono le attese regalandoci una gara intensa e vibrante. Nella sfida valida per la trentaquattresima giornata della Premier League, passano prima gli uomini di Daniel F ...

Al Vicarage Road si gioca un vero e proprio scontro salvezza tra Watford e Norwich, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Premier League. Si affrontano la quartultima e l’ultima in cla ...

