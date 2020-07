Wall Street resta al palo (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.924 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l’S&P-500, che arriva a 3.156 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,54%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori informatica (+1,12%), beni di consumo secondari (+0,84%) e utilities (+0,70%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-1,74%) e beni industriali (-0,48%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+1,93%), Microsoft (+1,61%), Nike (+1,24%) e Walgreens Boots Alliance (+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su DOW, che continua la seduta con -3,57%. Si concentrano le vendite ... Leggi su quifinanza

