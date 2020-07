Volpe VS Magalli, la replica del conduttore: “Se sono così fenomenali come mai ascolti con lo 0 davanti?” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nuovo capitolo della faida Volpe – Magalli, di cui abbiamo parlato qualche ora fa per l’intervento in gamba tesa della conduttrice durante il suo programma su TV8. Magalli ha replicato affidandosi a Davide Maggio – parlando frattanto degli ascolti dei Fatti Vostri, calati rispetto ad un tempo: “Potrei, se volessi polemizzare, rispondere che prima che arrivassero loro gli ascolti erano vicini al 20%. E quindi è colpa loro? No, perché l’arrivo del digitale terrestre e delle tv satellitari ha molto modificato gli ascolti di tutti i programmi. Un varietà di prima serata quando era un successo superava il 30%, oggi al 16% già festeggiano” Il calo degli ascolti, quindi, è legato alle prerogative del digitale terrestre e non alla conduzione in solitaria: “Poi non è assolutamente vero che sono ... Leggi su nonsolo.tv

trash_italiano : La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina - trash_italiano : ADRIANA VOLPE RISPONDE A MAGALLI: “SHHHH NON ME LO FAI” ???????? #OgniMattina - MarioManca : Dalla parte di Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli arrivano pure Marcello Cirillo e Stefania Orlando, anche loro… - blogtivvu : Caso Adriana Volpe-Magalli: intervengono Marcello Cirillo e Stefania Orlando e la velenosa replica di Giancarlo non… - itsartaee : RT @trash_italiano: La replica di Adriana Volpe a Giancarlo Magalli ?? #OgniMattina -