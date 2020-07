Volley femminile, Savino Del Bene Scandicci ammessa in Champions League (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quattro italiane in Champions League. Dopo Conegliano, Novara e Busto Arsizio, anche la Savino Del Bene Scandicci è stata ammessa alla prossima edizione della Champions League femminile. La Cev, la Confederazione Europea della pallavolo, ha sposato la linea della Lega Pallavolo Serie A femminile premiando Scandicci, squadra che ha partecipato all’ultima Champions dove ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale. Secondo le regole dettate dalla Cev la formazione toscana partirà dai turni preliminari mentre le altre tre italiane cominceranno il proprio percorso dalla fase a gironi. “Per il movimento pallavolistico italiano deve essere motivo d’orgoglio ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile Volley B1 femminile, la Conad Alsenese alza il muro con Simona Galiero piacenzasera.it Pallavolo femminile, Scandicci ammessa in Champions League

. Questa la decisione della CEV che quindi consentirà alla squadra toscana di partecipare per la terza volta consecutiva alla competizione continentale per club più importante. La sospensione definiti ...

