Voli bloccati da Dacca ma a Fiumicino atterra un aereo con 125 bengalesi a bordo Speranza: «Urgenti misure sugli arrivi» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il velivolo della Qatar Airway è atterrato alle 13 a Fiumicino con 200 passeggeri a bordo di cui 125 «indiretti» provenienti dal Bangladesh. Ieri sono stati sospesi i Voli da Dacca «a seguito del numero significativo di casi positivi al Covid-19» Leggi su corriere

L'Unità di Crisi Covid della Regione Lazio ha lanciato l'allarme per un volo appena atterrato a Fiumicino della Qatar ... per aggirare i controlli dopo il provvedimento emesso ieri che blocca per una ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato il blocco dei voli da Dacca ma passeggeri del Bangladesh continuano ad arrivare. Dei circa 200 passeggeri a bordo del volo Qatar Airway appena ...