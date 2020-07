"Voglio menarti con violenza", "Fallo". Frase storta di Pierluigi Diaco, Katia Ricciarelli sbrocca: volano parole grosse (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un altro curioso siparietto a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1. Nell'ultima puntata fa parlare ancora l'accoppiata Katia Ricciarelli-Santino Fiorillo. In apertura di puntata, i due si lasciano andare, fino a quando non interviene proprio Diaco, che paragona la Ricciarelli a Tina Cipollari, la dama di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi. E dopo aver sentito queste parole, la Ricciarelli ha contrattaccato: "Scusate c'è qualcuno che lo menta questo? Al posto mio?". E Diaco: "Vuoi menarmi?". Clamorosa la risposta di Katia Ricciarelli: "Sì, e con violenza". A chiudere il siparietto ancora Diaco: ... Leggi su liberoquotidiano

