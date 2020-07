Vittorio Sgarbi fa chiarezza sulle critiche a Gianluca Vacchi: “mai dette cattiverie, ricorrerò alle vie legali” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Di recente è venuto fuori un particolare ‘sfogo’ social di Vittorio Sgarbi nel quale, il famoso critico d’arte, fa una sonora ramanzina ai giovani prendendo spunto dalla figura di Gianluca Vacchi. Sgarbi critica i follower che, accecati da popolarità e vita sfarzosa di personaggi in voga su Instagram, seguono un esempio sbagliato facendo propri valori e insegnamenti che un domani non porteranno a nulla. Nel messaggio si legge: “questo soggetto si chiama Gianluca Vacchi, uno degli eredi di un’azienda chiamata Ima: fatturato 1 miliardo e 300 milioni (di euro) l’anno. Dopo il primo debito di 6 milioni e mezzo accumulato con una Banca Veneta qualche anno fa, gli altri eredi, per tenerselo lontano, hanno stabilito per ... Leggi su sportfair

MariaLuisaBor16 : Guarda 'Vittorio Sgarbi contro gli scienziati: 'Un gruppo di stregoni'' su YouTube - nondario : immagina di ritwittare non ironicamente Vittorio Sgarbi che si dissocia dalle accuse fatte a Gianluca Vacchi define… - poOwly : RT @segnanti: Roma, oggi Espulso dalla Camera, Vittorio Sgarbi viene portato via con la forza. #FotografieSegnanti #sgarbi #25giugno #25gi… - Maksmirto : RT @Libero_official: 'Tutti vi hanno ingannato, non io': Vittorio #Sgarbi, il durissimo attacco al governo su morti e contagi da #coronavir… - morena_bonezzi : RT @Libero_official: 'Tutti vi hanno ingannato, non io': Vittorio #Sgarbi, il durissimo attacco al governo su morti e contagi da #coronavir… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Coronavirus, Vittorio Sgarbi: "Morti e contagi, così un governo ridicolo e penoso ci ha ingannato" Liberoquotidiano.it Artemisia Gentileschi/ Un doodle per la coraggiosa pittrice, femminista ante litteram

Artemisia Gentileschi, celebrata oggi da Doodle l’allieva più nota del Caravaggio: le sue opere hanno un valore inestimabile. Storia di una pittrice di talento, femminista ante litteram Non solo un’ar ...

Sgarbi atteso a Villa Meda

Il critico d’arte Vittorio Sgarbi sarà ospite il 30 luglio prossimo alle 21 a Canzo presso la Villa Meda (via Meda 40) per presentare il suo libro “Leonardo. Il genio dell’imperfezione” edito da La Na ...

Artemisia Gentileschi, celebrata oggi da Doodle l’allieva più nota del Caravaggio: le sue opere hanno un valore inestimabile. Storia di una pittrice di talento, femminista ante litteram Non solo un’ar ...Il critico d’arte Vittorio Sgarbi sarà ospite il 30 luglio prossimo alle 21 a Canzo presso la Villa Meda (via Meda 40) per presentare il suo libro “Leonardo. Il genio dell’imperfezione” edito da La Na ...