Viola Valentino choc: il fidanzato Francesco Mango ha avuto malore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Viola Valentino difficile vedere soffrire il suo fidanzato e non poterlo aiutare Viola Valentino ha raccontato quanto sta vivendo insieme al suo compagno che ha avuto inaspettatamente un malore. Francesco Mango è stato male, per lei è stato straziante e difficile vederlo lamentarsi, stare male e non poter fare nulla per alleviargli i dolori. Per loro sono state giornate e nottate difficili. Lo ha scritto in un post su Instagram affiancando una foto in cui sono insieme felici più che mai. Nel messaggio sembra essere abbastanza palese che Viola Valentino sia amareggiata per ciò che hanno vissuto, ha scritto che la vita è stata crudele. La vita fa sgambetti a chi non lo merita, il suo compagno è proprio la dimostrazione vivente. Viola Valentino la rivelazione: Mango è un veggente sapeva già a cosa andava incontro Viola Valentino ha ... Leggi su kontrokultura

«Aiutami, aiutami a svegliarlo, non ce la faccio». La mamma bussa alla porta della vicina di pianerottolo, sconvolta. La vicina entra in casa, solleva il lenzuolo, tocca quel ragazzino che sembra che ...

