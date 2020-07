Vinto a Sassari Jackpot superenalotto da 60 milioni di euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Jackpot da 60 milioni di euro al superenalotto, la vincita con una giocata da soli 3 euro. Il 6 mancava dal 28 gennaio 2020 Ieri sera in un Tabacchi di Sassari è stato Vinto un Jackpot al superenalotto da 60 milioni di euro circa, dopo aver giocato una schedina da soli 3 euro. La tabaccheria fortunata si trova in via Sole e Luna e la vincita è avvenuta con una combinazione esatta di 6 numeri, pertanto nessun 5+1. I numeri fortunati estratti sono 16-24-29-53-73-88, numero jolly 62, numero Superstar 50. Il 6 al superenalotto mancava dal 28 gennaio quando ad Arcola in provincia di La Spezia venne centrato un Jackpot da 67,2 milioni di euro, mentre durante il lockdown e precisamente da sabato 21 marzo, tutte le vincite vennero sospese fino al 4 maggio. Il Jackpot più alto della storia del superenalotto è stato Vinto a Lodi il 13 agosto 2019 con un premio ... Leggi su zon

