Vietri in Scena: sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al via Vietri in Scena: sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale di Vietri sul Mare. Ecco il calendario completo della manifestazione in programma dal 10 al 30 luglio. Mercoledì 8 luglio, alle ore 11,00 presso la Sala giunta di Vietri sul Mare si è tenuta la presentazione della quinta edizione di Vietri in Scena, la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel Comune costiero, alla presenza del sindaco Giovanni De Simone, dell’assessore alla Cultura e al Turismo Antonello Capozzolo e del direttore artistico della manifestazione, il maestro Luigi Avallone. “Vietri in Scena segna l’inizio del ... Leggi su 2anews

ilGazzettinoves : Al via “Vietri in Scena”: sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale di #Vietri sul Mare - VivereSalerno : Al via 'Vietri in Scena': sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale di Vietri sul Mare… - Napolitanteam : Al via 'Vietri in Scena': sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale di Vietri sul Mare -… - ottochannel : VIDEO - Vietri in scena, la Costiera riparte con la musica - valitutto67 : RT @Telecolore: Sei appuntamenti con la grande musica, si inizia venerdi prossimo. La chermesse 'Vietri in scena', dedicata al grande maest… -

Ultime Notizie dalla rete : Vietri Scena Vietri sul Mare, al via "Vietri in Scena": sei appuntamenti gratuiti Zerottonove.it Al via “Vietri in Scena”: sei appuntamenti gratuiti con la musica nella Villa comunale di Vietri sul Mare.

00 presso la Sala giunta di Vietri sul Mare si è tenuta la presentazione della quinta edizione di “Vietri in scena”, la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel Comune costiero, alla presenza ...

“Vietri in scena”. Sei spettacoli alla villa comunale di Vietri sul Mare (Sa) dedicati a Morriconi

La chermesse “Vietri in scena”, dedicata al grande maestro Ennio Morricone, organizzata in collaborazione con il conservatorio Martucci è solo il primo di due appuntamenti dedicati alla musica a ...

00 presso la Sala giunta di Vietri sul Mare si è tenuta la presentazione della quinta edizione di “Vietri in scena”, la kermesse di spettacoli che si tiene ogni anno nel Comune costiero, alla presenza ...La chermesse “Vietri in scena”, dedicata al grande maestro Ennio Morricone, organizzata in collaborazione con il conservatorio Martucci è solo il primo di due appuntamenti dedicati alla musica a ...