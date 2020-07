Vietato lo sbarco ai passeggeri dei voli arrivati a Roma e Milano dal Bangladesh. Raggi: “Sono preoccupata per l’alto numero di persone risultate positive” (Di mercoledì 8 luglio 2020) A 40 passeggeri del Bangladesh, arrivati questa mattina a Malpensa con un volo della Qatar Airways, e ad altri 135, giunti allo scalo Romano di Fiumicino con un volo della stessa compagnia, è stato Vietato lo sbarco, in seguito alle disposizioni del ministro della Salute Roberto Speranza e saranno rimpatriati. Il ministro ha, infatti, ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh a seguito di un numero significativo di contagiati dal Covid-19 individuato ieri a Roma. “In merito alla notizia di un arrivo dal Qatar di un volo su cui viaggiano cittadini del Bangladesh – ha spiegato in una nota il responsabile dell’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio, ... Leggi su lanotiziagiornale

