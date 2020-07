VIDEO | Malattie rare, da Omar il primo rapporto su Best Practice in emofilia (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – Analizzare i benefici sui pazienti con emofilia che derivano da un’assistenza fondata sul valore (VBHC – Value Based Health Care), grazie ad un rinnovato sistema salute in grado di ridurre i costi sanitari ma soprattutto di garantire una sempre maggiore qualita’ e innovazione tecnologica. È l’obiettivo che si e’ prefisso il Rapporto ‘Il valore della cura e dell’assistenza nell’emofilia‘, ideato dall’Osservatorio Malattie Rare e presentato oggi nel corso di una conferenza stampa online. Il progetto, al quale ha lavorato un gruppo multidisciplinare composto da medici, farmacisti ospedalieri e rappresentanti delle associazioni di pazienti, e’ stato realizzato con il contributo non condizionato di CSL Behring ed edito da Rarelab. COS’E’ IL MODELLO VBHC Leggi su dire

EInformazione : Video Servizio BANDO 'FONDAZIONE ROCHE PER I PAZIENTI' I PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI PAZIENTI PER MIGLIOR… - MaxMiglietta2 : RT @andiamoviaora: #Romano (PD) ha la faccia tosta di dire che il governo sta lavorando bene?? Ci stanno lasciando in mutande e si vantano… - GioRomanoRai : RT @TgrMolise: #salute e #malattie legate a #invecchiamento Sono sempre di più i malati di #Alzheimer in #Molise ma la #ricerca compie pass… - TgrMolise : #salute e #malattie legate a #invecchiamento Sono sempre di più i malati di #Alzheimer in #Molise ma la #ricerca co… - LucaMasiello4 : RT @andiamoviaora: #Romano (PD) ha la faccia tosta di dire che il governo sta lavorando bene?? Ci stanno lasciando in mutande e si vantano… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Malattie Malattie rare: Lega del Filo d'Oro, al via una nuova campagna di raccolta fondi su web e social Servizio Informazione Religiosa LEGA DEL FILO D’ORO, AL VIA LA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI “ADOTTA UN MONDO DI SÌ”

una malattia genetica rara che causa sordità, cecità e altre gravi disabilità. Crede che ci sia la possibilità di segnalare la campagna insieme al video del nuovo spot per i canali web della testata? ...

"Adotta un mondo di sì", la campagna della Lega del Filo d'Oro: protagonista il piccolo Leo, 5 anni, con la sindrome di Charge

Vengono definite malattie "rare", ma i dati confermano che poi così rare non sono. Nel 2019 il Centro Diagnostico della Lega del Filo d'Oro ha trattato 104 utenti - erogando 69 valutazioni psicodiagno ...

una malattia genetica rara che causa sordità, cecità e altre gravi disabilità. Crede che ci sia la possibilità di segnalare la campagna insieme al video del nuovo spot per i canali web della testata? ...Vengono definite malattie "rare", ma i dati confermano che poi così rare non sono. Nel 2019 il Centro Diagnostico della Lega del Filo d'Oro ha trattato 104 utenti - erogando 69 valutazioni psicodiagno ...