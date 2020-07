VIDEO | ‘Ho tutto tranne te’, il nuovo singolo di Rosmy tra arte e sociale (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – Un messaggio di solidarieta’, che valorizza l’impegno di una realta’ come quella dei City Angels, associazione di volontariato nata a Milano nel 1994. È ‘Ho tutto tranne te’, il nuovo singolo della cantautrice Rosmy, partita dalla Basilicata e, dopo un passaggio a Roma, trapiantata a Milano dove insegna inglese nelle scuole. Al centro di ‘Ho tutto tranne te’, uscito su piattaforme streaming e in digital download, il valore sociale che vuole trasmettere l’artista: in un periodo di distanziamento fisico come quello che stiamo vivendo, invita a non perdere mai di vista ‘l’altro’, mostrando supporto e vicinanza nei confronti di tutti, soprattutto dei piu’ deboli. Per questo nel videoclip del singolo, ambientato in una Milano deserta a causa dell’emergenza sanitaria e realizzato grazie alla Regione Lombardia, protagonista e’ l’associazione di volontariato City Angels, che nel video si prende cura di un senzatetto. Leggi su dire

