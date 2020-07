VIDEO | Genova, iniziata la stesura dell’asfalto sul nuovo ponte (Di mercoledì 8 luglio 2020) ROMA – Nel giorno in cui arriva la notizia su chi lo gestira’, il nuovo ponte di Genova sta per assumere il suo aspetto finale. Sono iniziate questa mattina, infatti, le operazioni di stesura del primo strato di asfalto, un tappeto spesso circa sette centimetri, tecnicamente ‘binder’, che viene steso con un rullo sulla soletta e il materiale impermeabilizzante applicato nei giorni scorsi. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Genova Genova, cinghiali rubano la pizza al fattorino a San Fruttuoso Il Secolo XIX Ponte Morandi, Conte: "Dossier su autostrade da chiudere entro fine settimana"

"Per quanto riguarda il ponte di Genova la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda, fino a quando il concessionario è Autostrade è evidente che il nuovo Morandi non può che essere auto ...

Genova, baby gang strappa collanina a ragazzo sul bus, denunciati

Quattro giovani dai 19 ai 21 anni di una baby gang sono stati identificati e denncianti per avere strappato la collannina ad un ragazzo a bordo di un bus della linea 1 del ponente della città. Ad indi ...

