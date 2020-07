VIDEO | Genoa 0-1 Napoli: il bel goal di Mertens per il vantaggio azzurro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo del Napoli e della Serie A. Leggi su 90min

SkySport : ?? Cristiano Ronaldo parte da centrocampo ?? E scarica un destro micidiale ??? Gli HL ?? - sportface2016 : #GenoaNapoli, il VIDEO del GOL di #Goldaniga ma che retropassaggio di #Mertens - Andrea842631710 : @SpudFNVPN Spud quando andò via jorginho vidi dei video di lobokta, non mi convinceva per niente, portava troppo il… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 VIDEO – Genoa-Napoli 0-2, il vantaggio di Mertens: VIDEO – Genoa-Napoli… - sportface2016 : #GenoaNapoli, il VIDEO del GOL di #Mertens -