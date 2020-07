Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 19:15 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 18:20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD, IN INTERNA CI SONO CODE TRA NOMENTANA E LA RUSTICA RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN USCITA DA Roma, CODE A TRATTI TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO SULLA NOMENTANA RIMOSSO L’ INCIDENTE TRA TORLUPARA E MONTEROTONDO RESTANO RALLENTAMENTI E CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL LITORALE SUD DI Roma SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI Più A SUD AD APRILIA, CODE SULLA NETTUNENSE TRA VIA UGO FOSCOLO E VIA DEL GENIO CIVILE IN ENTRAMBI I CASI VERSO LA ... Leggi su romadailynews

