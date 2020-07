Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:15 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 16:20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA L’A1 Roma NAPOLI, CI SONO RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA VALMONTONE E DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO FIRENZE, PROSEGUENDO VERSO NORD SI RALLENTA SEMPRE PER LAVORI ANCHE TRA GUIDONIA MONTECELIO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD CI SPOSTIAMO A Roma TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN INGRESSO AL CENTRO Roma, CODE DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SULLA VIA OSTIENSE PER LAVORI CHIUSA TRA LA STAZIONE DI OSTIA ANTICA E VIA CARDINAL GINNASI, TRAFFICO SU VIA DEL MARE E VIALE DEI RomaGNOLI SUL LITORALE SUD DI Roma SI RALLENTA ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - gekomino : @Zbarskij anche da Fabriano a Terni, lungo la Roma Ancona, diversi tratti ancora a binario unico rendono i tempi de… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai