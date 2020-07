Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 8 luglio 2020) VIABILITÀ DELL’ 8 LUGLIO 2020 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN ESTERNA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 16+000,CIRCOLazioNE REGOLARE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO PER LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA DEL MARE TRA MALAFEDE E DRAGONA NELLE DUE DIREZIONI,ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA FINO ALLE ORE 17.30. LAVORI CHE PROSEGUIRANNO FINO AL PROSSIMO 31 LUGLIO IN FASCIA 9.30-17.30 MENTRE PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN VIA OSTIENSE,STRADA CHIUSA TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. IL TERMINE DEI LAVORI È PREVISTO PER IL 30 AGOSTO. IL TRAFFICO E’ DEVIATO SU VIALE DEI RomaGNOLI O SULLA VIA DEL MARE SEMPRE PER ... Leggi su romadailynews

