Vestiva all’occidentale ma ringraziava Allah per il Coronavirus: arrestato seguace dell’Isis (Di mercoledì 8 luglio 2020) arrestato un 38enne di Milano che utilizzava i social network per diffondere messaggi legati al fondamentalismo islamico. Sul suo profilo social ringraziava Allah per la pandemia di Covid che ha ucciso più di mezzo milione di persone in tutto il mondo il presunto sostenitore dell’Isis arrestato a Milano in queste ore. Nicola Ferrara, 38 anni … L'articolo Vestiva all’occidentale ma ringraziava Allah per il Coronavirus: arrestato seguace dell’Isis proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

