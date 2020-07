“Vergogna, zero distanze e senza mascherine”: Al Bano e Loredana Lecciso nella bufera insieme a Gianni Morandi e Moglie (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gianni Morandi e Anna vanno a trovare Al Bano e Loredana Lecciso Dopo un lungo periodo di lockdown, Gianni Morandi e la Moglie Anna Dan sono in vacanza nel sud della nostra Penisola. Infatti, il noto cantante bolognese da qualche giorno a questa parte sui suoi canali social condivide delle foto realizzate nei posti cui ha visitato. Ad esempio il ragazzo di Monghidoro e consorte si sono recati a Matera e successivamente si sono spostati nella meravigliosa Puglia. E proprio in questa terra il cantante è stato ospitato dal collega Al Bano e dalla compagna Loredana Lecciso. Quest’ultimi li hanno accolti calorosamente nella Tenuta di Cellino San Marco e per ... Leggi su kontrokultura

