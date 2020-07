Ventidue pali per il Napoli, record europeo col Manchester City (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa sera contro il Genoa, Politano ha colpito la parte alta della traversa con un cross dalla sinistra. È il palo numero Ventidue in stagione per il Napoli. A Sky i telecronisti dicono che è record europeo in condominio col Manchester City che questa sera ha travolto il Newcastle per 5-0. Un’annata particolare per il Napoli. Adesso, però, bisogna guardare avanti. Il Napoli ha vinto sette delle ultime otto partite. Non è poco. Una sola sconfitta, purtroppo proprio contro l’Atalanta che è andata a più dodici in classifica ed è al quarto posto. Leader della classifica dei pali sono Insigne e Mertens. L'articolo Ventidue pali per il ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli apre lo stato di crisi in casa Roma. I giallorossi cadono 2-1 al San Paolo rimediando la terza sconfitta consecutiva che costa ai capitolini l'aggancio al quinto posto in classifica da parte ...

