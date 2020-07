Venezia, imprenditore risulta positivo durante viaggio di lavoro: rischio nuovo focolaio Covid. Jesolo, 7 casi tra gli stagionali bengalesi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le analisi negative, quindi la decisione di partire per un viaggio di lavoro in Africa: ma all’arrivo in aeroporto un imprenditore Veneziano è risultato positivo al Covid. La vicenda, raccontata dal Corriere, fa temere per un nuovo focolaio di coronavirus in Veneto: l’uomo infatti aveva partecipato a un’affollata cena pochi giorni prima di partire, in un ristorante di Riviera del Brenta. L’imprenditore di Mira, scrive il Corriere, viaggia molto per lavoro quindi aveva prestato la massima attenzione fino ad ora al rispetto delle norme e a frequenti controlli. Anche le ultime analisi, una settimana prima di partire, avevano dato esito negativo. Lo screening in aeroporto ... Leggi su ilfattoquotidiano

