Venezia 2020: Anna Foglietta sarà la madrina della Mostra (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e chiusura della 77. Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre. L'attrice Anna Foglietta condurrà le serate di apertura e di chiusura della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2020, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale di Venezia in veste di madrina. Anna Foglietta aprirà la 77. Mostra di Venezia nella serata di mercoledì 2 settembre 2020, sul palco della Sala Grande (Palazzo del Cinema al Lido) in occasione della cerimonia di inaugurazione, e guiderà la cerimonia di chiusura il 12 settembre, in occasione della quale saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali della 77. Mostra. Le ultime fatiche sul grande schermo di Anna Foglietta sono ... Leggi su movieplayer

