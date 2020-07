Valentin e Francesca Tocca non si nascondono più: balli, prime foto e storie sui social (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Che fossero una coppia lo sapevamo da tempo ma i due non si erano mai mostrati insieme pubblicamente. Nessuna FOTO di coppia ma tante dediche a distanza. Alla fine però l’estate 2020 porta le conferme che tutti aspettavano: Valentin e Francesca Tocca sono una coppia. I due vengono allo scoperto: pubblicano per la prima volta delle storie in cui li vediamo ballare con una grandissima sintonia e un feeling pazzesco. E non solo. Dalla rivista Chi arrivano anche le prime FOTO che li mostrano insieme in questa estate che stanno passando praticamente appiccicati. Ma non ci sono solo le immagini di Valentin e Francesca. Sulla rivista Chi in edicola questa settimana, anche i primi scatti che mostrano la nuova fidanzata di Raimondo Todaro. Anche lui dopo la fine del matrimonio con Francesca, ha voltato pagina. Valentin E Francesca Tocca SONO UNA COPPIA: E’ ... Leggi su ultimenotizieflash

