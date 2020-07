Vaccino Coronavirus: Speranza “entro fine anno sarà gratis” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vaccino Coronavirus: Speranza “entro fine anno sarà gratis” Ultime notizie sul Vaccino Coronavirus: in occasione della trasmissione In Onda, su La7, il ministro della Salute Roberto Speranza ha ribadito la propria soddisfazione per l’accordo europeo tra Italia, Francia, Olanda e Germania in merito al Vaccino anti-Covid 19, che potrebbe arrivare entro la fine dell’anno e in modalità gratuita per tutti.Segui Termometro Politico su Google News Vaccino Coronavirus in arrivo entro fine 2020? “Sono molto contento dell’accordo tra il governo italiano, quello francese, quello tedesco e quello olandese”, ha affermato Speranza, che ha definito tale accordo come “una intesa che speriamo ci porti il Vaccino contro il Coronavirus entro la fine del 2020”. L’accordo tra i quattro governi europei, infatti, ... Leggi su termometropolitico

Firenze, 8 luglio 2020 - Sono sette i nuovi casi di coronavirus registrati tra martedì 7 e mercoledì 8 luglio. Ci sono anche tre guariti e due decessi. Questo dice il bollettino sui contagi da coronav ...

Lo ha detto a proposito del vaccino sul virus Covid-19, lo scienziato Rino Rappuoli amministratore delegato Gsk Vaccines Italia rispondendo ai giornalisti a margine della posa della prima pietra del ...

