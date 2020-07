Vaccino antiCoronavirus: quando sarà pronto? (Di mercoledì 8 luglio 2020) I laboratori di tutto il mondo stanno lavorando instancabilmente al Vaccino antiCoronavirus. Attualmente sono diciassette i vaccini che hanno superato la prima fase dell’iter clinico e sono arrivati alla sperimentazione sugli esseri umani. Il più promettente sembra essere quello elaborato nell’Università di Oxford, ma anche gli studi italiani stanno dando ottimi risultati. A Oxford il Vaccino è pronto alla fase 3 Il Vaccino antiCoronavirus ChAdOx1 nCoV-19 sviluppato nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford, ha raggiunto l’ultima fase della sperimentazione clinica. A questo punto gli scienziati devono verificare e attestare l’effettiva efficacia del farmaco su un vasto campione di volontari, circa 10mila persone. Il Vaccino utilizza un vettore virale di scimpanzé, dotato di un deficit di ... Leggi su notizieora

