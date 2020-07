‘Uomini e Donne’, la reazione di Daniele Schiavon alla notizia della gravidanza della sua ex Giulia Quattrociocche (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ha stupito tutti gli appassionati di Uomini e Donne la notizia, diffusa qualche giorno fa dalla pagina Instagram uominiedonneclassicoeover e confermata da Amedeo Venza , di una presunta gravidanza di Giulia Quattrociocche. L’ex tronista era arrivata nel dating show con l’intento di trovare l’anima gemella ed innamorarsi e quando ha sentito che il suo cuore batteva per Daniele Schiavon non ha aspettato i tempi canonici della trasmissione per sceglierlo, decidendo all’improvviso di lasciare la trasmissione con lui a discapito dell’altro contendente Alessandro Basciano (oggi impegnato come tentatore nella settima edizione di Temptation Island). Nonostante un inizio scoppiettante, Daniele e Giulia lontano dalle telecamere sono durati ben poco e l’ex tronista ha deciso di tornare alla sua vita prima del programma, senza social e profili Instagram. Per ... Leggi su isaechia

