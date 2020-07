«Uno stupratore all’Interno, un complice alla Giustizia», le femministe contro il nuovo ministro francese accusato di violenza sessuale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, 37 anni, è stato accusato di violenza sessuale da una donna che, nel 2018, ha trovato il coraggio di denunciarlo. Darmanin, in realtà, è stato dapprima prosciolto, poi il 9 giugno la Corte di Appello di Parigi ha ordinato la riprese delle indagini. Fatti che hanno spinto le femministe francesi a scendere in piazza, davanti al ministero e all’Eliseo, urlando «uno stupratore all’Interno, un complice alla Giustizia». Cosa è successo Nel 2009 quando Darmanin si occupava degli affari pubblici del partito Ump, sotto la presidenza Sarkozy, una donna, Sophie Patterson-Spatz, si sarebbe rivolta a lui per far annullare la condanna ricevuta, anni prima, per ricatti e telefonate moleste all’ex. Lui le avrebbe detto di sì ma in cambio avrebbe chiesto favori ... Leggi su open.online

yoalecsia : in uno stato dove il consenso non è ritenuto necessario ed il rifiuto genera frustrazione, in uno stato dove la col… - yoalecsia : cimdrp vi fa incazzare perché smuove la vostra esigenza di compiacere gli oppressori e perdere le bricioline che vi… - MartinaMontague : Ieri sera pensavo alla moltitudine di compagni, con la i, che mi ha ribadito l’urgenza di altre battaglie rispetto… - Twittaia1 : @Zancolupenterzo Quindi chi ascolta hip hop diventerà automaticamente uno stupratore? - UnitaNews : Caso Pesci. La lettera del “presunto stupratore”: “Perchè non mi concedete il diritto di essere ascoltato?” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno stupratore «Uno stupratore all’Interno, un complice alla Giustizia», le femministe contro il nuovo ministro francese accusato di violenza sessuale Open Francia, femministe “Darmanin stupratore!”/ L’Ira contro il neo ministro dell’interno

Il 37enne, eletto nella giornata di ieri dal nuovo governo d’oltralpe guidato dal premier Jean Castex, è stato ampiamente contestato da una ventina di femministe davanti al ministero e all’Eliseo: ...

Caso Pesci. La lettera del “presunto stupratore”: “Perchè non mi concedete il diritto di essere ascoltato?”

Abituato per sua stessa ammissione a una vita agiata e dissoluta, ma non per questo uno stupratore. Federico Pesci alza la voce e si difende con una lettera aperta a tutti i giornali. Una lettera in ...

Il 37enne, eletto nella giornata di ieri dal nuovo governo d’oltralpe guidato dal premier Jean Castex, è stato ampiamente contestato da una ventina di femministe davanti al ministero e all’Eliseo: ...Abituato per sua stessa ammissione a una vita agiata e dissoluta, ma non per questo uno stupratore. Federico Pesci alza la voce e si difende con una lettera aperta a tutti i giornali. Una lettera in ...