Una vita anticipazioni: Telmo e Mateo lasceranno Acacias 38? (Di mercoledì 8 luglio 2020) C’è tanto dolore ad Acacias 38 per la morte di Lucia ma anche lo stupore causato dalle rivelazioni di Telmo che ha deciso di confessare la vera identità del padre di Mateo. Si è proprio lui il padre del figlio di Lucia e la notizia ha sconvolto tutti gli abitanti del quartiere, ancora increduli. Ma che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 9 luglio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama di domani, 9 luglio 2020. UNA vita anticipazioni: LA TRAMA DEL 9 LUGLIO 2020 Bellita non riesce a credere che Cinta, per tutto questo tempo, abbia potuto nascondere il fatto che fosse lei la dama del mistero. Stenta a credere che sua figlia li abbia potuti prendere in giro in questo modo ma invece è successo e la donna è molto arrabbiata….Bellita non sembra ... Leggi su ultimenotizieflash

